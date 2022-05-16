Катя Гордон про свадьбу бывшего мужа с 20-летней арфисткой: "Поддерживаю"

Юрист и по совместительству бывшая жена Александра Гордона Катя Гордон положительно отнеслась к свадьбе своего бывшего супруга с 20-летней избранницей.

Бывшая жена не видит особой проблемы в 38-летней разнице в возрасте между молодожёнами, особенно если её экс-супруг будет внимательнее относиться к своему здоровью.

"Венчание поддерживаю. Желаю счастья от души. Если Саша еще ради юной супруги возьмется за здоровье и бросит пить все, что крепче кефира — так вообще проблемы в разнице в возрасте не будет никакой. Совет да любовь", — сказала Катя Гордон.

Ранее стало известно, что 58-летний ведущий Александр Гордон обвенчался с 20-летней арфисткой Софией Каландадзе. Церемония была тайной, на ней присутствовали только самые близкие молодожёнов.

Со своей предыдущей, четвёртой супругой Нозанин Абдулвасиевой Гордон расстался в 2020 году. ИХ брак продлился шесть лет. На момент развода Абдулвасиевой было 26 лет.