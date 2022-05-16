Юрист и по совместительству бывшая жена Александра Гордона Катя Гордон положительно отнеслась к свадьбе своего бывшего супруга с 20-летней избранницей.
Бывшая жена не видит особой проблемы в 38-летней разнице в возрасте между молодожёнами, особенно если её экс-супруг будет внимательнее относиться к своему здоровью.
"Венчание поддерживаю. Желаю счастья от души. Если Саша еще ради юной супруги возьмется за здоровье и бросит пить все, что крепче кефира — так вообще проблемы в разнице в возрасте не будет никакой. Совет да любовь", — сказала Катя Гордон.
Ранее стало известно, что 58-летний ведущий Александр Гордон обвенчался с 20-летней арфисткой Софией Каландадзе. Церемония была тайной, на ней присутствовали только самые близкие молодожёнов.
Со своей предыдущей, четвёртой супругой Нозанин Абдулвасиевой Гордон расстался в 2020 году. ИХ брак продлился шесть лет. На момент развода Абдулвасиевой было 26 лет.
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