58-летний телеведущий Александр Гордон в пятый раз стал счастливым молодожёном.
Его избранницей, вопреки светским сплетникам, стала не соведущая по программе "Мужское и женское" Юлия Барановская, а 20-летняя арфистка София Каландадзе. В воскресенье пара без помпы обвенчалась в суздальском Спасо-Евфимиевом монастыре.
На церемонии присутствовали только близкие друзья шоумена и многочисленные родственники невесты.
Церковный обряд скрепил "мирскую" регистрацию брака, которая была тайной: несколько месяцев назад Гордон и Каландадзе расписались в одном из ЗАГсов столицы.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Россия, начав специальную военную операцию, опередила Украину, которая собиралась нанести ядерный удар по Белгороду. Такое заявление сделал экономист Михаил Хазин на канале Владимира Соловьёва.