38 лет любви не помеха: Александр Гордон женился на юной арфистке

58-летний телеведущий Александр Гордон в пятый раз стал счастливым молодожёном.

Его избранницей, вопреки светским сплетникам, стала не соведущая по программе "Мужское и женское" Юлия Барановская, а 20-летняя арфистка София Каландадзе. В воскресенье пара без помпы обвенчалась в суздальском Спасо-Евфимиевом монастыре.

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На церемонии присутствовали только близкие друзья шоумена и многочисленные родственники невесты.

Церковный обряд скрепил "мирскую" регистрацию брака, которая была тайной: несколько месяцев назад Гордон и Каландадзе расписались в одном из ЗАГсов столицы.