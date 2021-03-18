Юлия Барановская прокомментировала слухи о своей личной жизни

Экс-супруга футболиста Аршавина объяснила, что редкий её пост в Instagram обходится без упоминания в комментариях её бывшего мужа, несмотря на то, что разрыв состоялся в 2013 году.

Так как Юлия Барановская не посвящает аудиторию в свою личную жизнь, публика упорно приписывает Барановской романы с разными мужчинами.

Недавно множились слухи о том, что Юлия Барановская якобы закрутила роман со своим коллегой по телешоу "Мужское/Женское" Александром Гордоном.

Саму Юлию подобные домыслы смешат. Она отмечает, что публика рассматривает лишь два сценария её жизни — либо она спит со всеми подряд, либо смиренно дожидается возвращения Аршавина.

Есть мнение, что Андрей Аршавин давно пожалел о том, что бросил мать своих детей и кусает локти от досады.

"Есть в этом и положительная сторона: судя по комментариям, как женщину меня со счетов не списали", — отметила Барановская в интервью изданию "Семь дней".

Ведущая уверила, что сообщит, если соберётся выходить замуж. В качестве спутника жизни Юлия видит рядом с собой надёжного мужчину, в котором она будет уверена на 100%.