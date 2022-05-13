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Автор Юлиана Смирнова

Журналистка Ларина: "Жду, что со дня на день, как будут топтать Аллу Пугачеву"

Шоу-бизнес

Журналистка Ксения Ларина уверена, что в скором времени россияне начнут "топтать" Аллу Пугачёву.

После начала специальной военной операции (СВО) на Украине, часть артистов начала активно высказываться относительно политической ситуации. Одним из самых ярких примеров является юморист и телеведущий Максим Галкин. Его высказывания вызывают массу негативных реакций со стороны подписчиков. Супруга Галкина Пугачёва пока решила не высказываться.

"Жду, что со дня на день будут топтать Аллу Борисовну, нашу священную корову в высоком смысле слова. Если уж Максима Галкина они затоптали, требуют лишить званий и концертов", — заявила Ларина.

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Автор: Юлиана Смирнова
алла пугачёва максим галкин
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