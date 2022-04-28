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Автор Юлиана Смирнова

Певец Владимир Пресняков поддержал бывшую тёщу Аллу Пугачеву

Шоу-бизнес

На днях Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" назвала артиста Максима Галкина "геем, который женился на пожилой женщине". После этого Галкин не делал никаких заявлений, как и близкие Аллы Пугачёвой.

Журналисты сайта kp.ru встретили Владимира Преснякова-младшего и спросили у него, что он думает по этому поводу. По словам артиста, он поддерживает бывшую тёщу Аллу Пугачёву, хоть и не часто с ней общается.

"Понимаете, сейчас началась какая-то охота на ведьм. Но вы только представьте, сколько Алла сделала для России. Это человек, это женщина, не забывайте об этом", - сказал Пресняков.

Певец отметил, что в России люди любят впадать из крайности в крайность. Он уверен, что тех, кому дорога Примадонна, намного больше, чем тех, кто пишет и говорит гадости про неё.

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Автор: Юлиана Смирнова
максим галкин владимир пресняков
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