Поэт Константин Арсенев рассказал, как сделать мир лучше

Почему люди не должны совершать плохие поступки; как музыка и солнце влияют на настроение и жизнь человека; правда ли, что мысль материальна, и поможет ли это её свойство сделать наш мир лучше, рассказал Pravda.Ru поэт, автор песен, многократный лауреат телевизионных премий "Песня года", "Шансон года", "Золотой граммофон" Константин Арсенев.

Думайте о хорошем!

— Константин, вы согласны с тем, что песня и искусство должны возвышать душу человека, поднимать к звёздам, а не опускать её вниз, в ад?

— Я скажу очень важную вещь. Люди думают, что заигрывание со злом — это просто игрушки. На самом деле это начинается как игрушки, а заканчивается всегда:

болью,

разрушениями.

Потому что это вибрации. Мы все состоим из квантов. Когда мы понижаем свою энергию негативными эмоциями, то погружаемся в другой мир. Например, если подводная лодка берёт балласт и опускается на определённую глубину, там водятся уже другие рыбы, холодные, с большими зубами. А если ты поднимаешься наверх, то как будто на сёрфинге катаешься.

Люди должны понимать это, потому что мы всё создаем сами. И дьявол не сам совершает преступления, а руками людей. Поэтому если люди скажут: "Мы этого не хотим", то этого не будет. Сразу или почти сразу. Всё-таки нужно время, чтобы мысль материализовалась. Поэтому надо внимательно выбирать свои песни и свою жизнь. Когда я слушаю некоторые современные песни, то понимаю, что это ад. Они вроде бы модные, но я думаю: "Неужели люди могут это слушать?" Это же ад. Вот и результат.

Вы обращали внимание: когда появляется солнышко, люди становятся другими, более открытыми? Всё начинается с мелочей, и мир растёт по нашим законам, начинается с нашего плохого настроения, с того, что мы чувствуем себя некомфортно. А ведь мы все связаны, все вместе создаём единое поле — это известный факт. Говорят, что белые акулы не нападали на человека до фильма "Челюсти".

Когда много людей воспроизводят одну мысль, она материализуется. Поэтому давайте обращать внимание на мир вокруг себя, и мы вместе сделаем наш мир лучше.