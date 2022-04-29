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Автор Сергей Каргашин

Поэт Константин Арсенев рассказал, как сделать мир лучше

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Почему люди не должны совершать плохие поступки; как музыка и солнце влияют на настроение и жизнь человека; правда ли, что мысль материальна, и поможет ли это её свойство сделать наш мир лучше, рассказал Pravda.Ru поэт, автор песен, многократный лауреат телевизионных премий "Песня года", "Шансон года", "Золотой граммофон" Константин Арсенев.

Поэт Константин Арсенев рассказал, как сделать мир лучше

Думайте о хорошем!

— Константин, вы согласны с тем, что песня и искусство должны возвышать душу человека, поднимать к звёздам, а не опускать её вниз, в ад?

— Я скажу очень важную вещь. Люди думают, что заигрывание со злом — это просто игрушки. На самом деле это начинается как игрушки, а заканчивается всегда:

  • болью,
  • разрушениями.

Потому что это вибрации. Мы все состоим из квантов. Когда мы понижаем свою энергию негативными эмоциями, то погружаемся в другой мир. Например, если подводная лодка берёт балласт и опускается на определённую глубину, там водятся уже другие рыбы, холодные, с большими зубами. А если ты поднимаешься наверх, то как будто на сёрфинге катаешься.

Люди должны понимать это, потому что мы всё создаем сами. И дьявол не сам совершает преступления, а руками людей. Поэтому если люди скажут: "Мы этого не хотим", то этого не будет. Сразу или почти сразу. Всё-таки нужно время, чтобы мысль материализовалась. Поэтому надо внимательно выбирать свои песни и свою жизнь. Когда я слушаю некоторые современные песни, то понимаю, что это ад. Они вроде бы модные, но я думаю: "Неужели люди могут это слушать?" Это же ад. Вот и результат.

Вы обращали внимание: когда появляется солнышко, люди становятся другими, более открытыми? Всё начинается с мелочей, и мир растёт по нашим законам, начинается с нашего плохого настроения, с того, что мы чувствуем себя некомфортно. А ведь мы все связаны, все вместе создаём единое поле — это известный факт. Говорят, что белые акулы не нападали на человека до фильма "Челюсти".

Когда много людей воспроизводят одну мысль, она материализуется. Поэтому давайте обращать внимание на мир вокруг себя, и мы вместе сделаем наш мир лучше.

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Автор: Сергей Каргашин, Редактор: Марина Севастьянова
Темы сергей каргашин
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