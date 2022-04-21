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Автор Светлана Нерадовская

Пугачёвой и Галкину предложили работу в Израиле

Шоу-бизнес

У шоумена Максима Галкина и его супруги Аллы Пугачёвой есть шанс трудоустроиться и начать зарабатывать в Израиле, где они сейчас находятся. Звёздная пара получила предложение стать ведущими местного реалити-шоу.

Пугачёвой и Галкину предложили работу в Израиле

Галкин и Пугачёва уехали в Израиль ещё в начале спецоперации РФ на Украине. Супруги утверждали, что речь идёт всего лишь о "запланированном отпуске и лечении", по завершении которых они вновь вернутся в Москву. Но время идёт, а "запланированный отпуск" у пары никак не заканчивается. Более того, стало известно, что Максим Галкин поедет в июне выступать с концертами по большим городам Израиля, так что о скором возвращении в России у знаменитостей речи явно не идёт.

А на днях звёздным супругам предложили сниматься в качестве ведущих израильского реалити-шоу, сообщает "Дни.ру". В рамках этой программы, носящей название "Русский Ниндзя", участники подвергаются разнообразным испытаниям.

Правда, пока не известно, согласились ли Пугачёва с Галкиным на предложение стать ведущими шоу или нет.

Ранее СМИ уже писали о том, что "планирующие скоро вернуться в Россию" Пугачёва и Галкин ищут в Израиле работу, а также присматривают подходящую школу для своих детей.

 

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Автор: Светлана Нерадовская
Темы россия израиль алла пугачёва максим галкин
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