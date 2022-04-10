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Автор Светлана Нерадовская

Ксению Собчак задержали в аэропорту перед вылетом в Тель-Авив

Шоу-бизнес

Вылет рейса из столичного аэропорта Домодедово в Тель-Авив надолго задержали по причине "дополнительной проверки VIP-пассажиров", под которыми подразумевалась всего одна знаменитость — блогер и тележурналист Ксения Собчак.

Ксению Собчак задержали в аэропорту перед вылетом в Тель-Авив

Сотрудникам аэропорта стало известно, что Собчак пытается покинуть Россию с большой суммой денег. Об этом сообщили сразу два Telegram-канала — "Последний инсайдер" и "Кремлёвская прачка".

"Сегодня вылет рейса LY 614 в Израиль будет задержан из-за дополнительных проверок. Поступила информация о противоправных действиях VIP-пассажиров, которые увозят валюту и ценности из страны по маршруту Домодедово — Тель-Авив", — сообщил "Последний инсайдер".

Telegram-канал "Кремлёвская прачка" подтвердил эту информацию, уточнив, что даже при положительных результатах проверки "трогать никого не будут". Журналисты рассказали, что речь действительно идёт о Ксении Собчак, которая должна была лететь в Израиль, "на свою вторую родину". Но поскольку она теперь является гражданкой Израиля, её никто не собирается задерживать, было сказано в сообщении.

Сама Собчак инцидент в аэропорту пока никак не прокомментировала.

Известно, что телеведущая уже продала элитные апартаменты в центре Москвы, в Хамовниках, которые стоят 10,3 миллиона долларов.

 

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Автор: Светлана Нерадовская
Темы россия израиль аэропорт тель-авив ксения собчак
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