Собчак официально стала гражданкой Израиля

Ксении Собчак пригодился тот факт, что её дед по матери был евреем. С такой родословной журналистку охотно приняли в ряды граждан Израиля.

Телеведущая Ксения Собчак получила паспорт гражданина Израиля. Об этом сообщается в статье журналистки Лизы Розовски, размещённой в издании Нaaretz.

Статус гражданина Израиля получил и сын Ксении Анатольевны Платон. Мальчик тоже имеет еврейские корни, так как его отец Максим Виторган тоже является представителем древнейшего еврейского народа.

Звезда ТВ и интернета давно признавалась, что готовит себе "пути к отступлению". Израиль она всегда рассматривала как страну, в которую можно уехать в случае, если на родине начнутся какие-либо катаклизмы. Она называла среди возможных причин отъезда из страны революцию.

Собчак отправилась за границу вскоре после начала спецоперации на Украине.

Сама журналистка никак не высказалась по поводу получения иностранного гражданства.

Мать журналистки Людмила Нарусова объяснил изданию "Подъём", что ничего не знает об израильском гражданстве дочери. Сенатор уверила, что Ксения ездила в Израиль "по медицинским делам".

Ранее Собчак похвалила Елену Малышеву за отъезд в США.