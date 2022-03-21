Рэпер Рома Жиган об уехавших из РФ звёздах: "предатели" и "биомусор"

Рэпер Рома Жиган (настоящее имя — Роман Чумаков) крайне негативно отозвался о российских знаменитостях, спешно уехавших якобы в отпуск с момента начала спецоперации России на Украине.

"Я считаю, что все, кто взял билеты и уехал на неопределённое время в отпуск, должны остаться там. Они повернулись к России не спиной, а жопой", — жёстко сказал исполнитель в интервью "Радио КП".

По мнению музыканта, таким образом происходит естественный отбор, когда в стране остаются настоящие патриоты, а "биомусор" — предавшие свою страну граждане — отсеиваются.

"Я считаю, что уехавших надо лишить того, что они здесь получили за счёт государства. Я считаю, что демократия — такое же презренное и дебильное слово, как толерантность. Это предатели. Людям пора пересмотреть взгляды на жизнь, очень много завелось биомусора", — сделал вывод рэпер.

После начала российской спецоперации на Украине многие российские знаменитости в спешном порядке уехали из страны, говоря, что "уезжают в запланированный отпуск", но скоро непременно вернутся. Среди покинувших Россию значатся Алла Пугачёва и Максим Галкин, Иван Ургант, Семён Слепаков, певица Жасмин, Ксения Собчак с супругом Константином Богомоловым, Валерий Леонтьев, Рената Литвинова, Ксения Бородина, Эммануил Виторган и другие.

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