Тарзан не дрогнул от угрозы остаться без трусов Gucci: "Купите мозг"

Мужа Наташи Королёвой Сергея Глушко (Тарзана) не напугала перспектива остаться без нижнего белья известных иностранных брендов. Стриптизёр вспомнил о своём военном прошлом.

Сергей Глушко облачился в тельняшку и ответил тем, кто пугает его западными санкциями. Шоумен высмеял тех, кто считает, что жизнь его станет ущербной без трусов мировых марок.

"Просто некоторые сильно либеральные товарищи начинают меня пугать тем, что я буду лишен возможности носить трусы Gucci. Боже, какие вы упыри", — сказал Тарзан на видео, опубликованном в его Instagram-аккаунте.

Хейтеров, которые на не него обрушились, он назвал людьми, потерявшими половую идентификацию.

"Вы пугаете меня, офицера запаса российской армии, тем, что я не смогу носить трусы чужие. Да я давно их не ношу, тем более чужие. Купите мозг, пока возможно", — дал совет своим недоброжелателям Глушко.

У бывшего стриптизёра обнаружились многочисленные таланты. Супруг Королёвой пишет стихи и рисует картины.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен