В России создан перечень из 60 компаний-претендентов на национализацию

Организация "Общественная потребительская инициатива" подготовила и уже направила в правительство России и Генпрокуратуру список компаний, которые могут быть национализированы.

Как сообщают "Известия", в списке пока 59 компаний. Среди них Apple, Microsoft, IBM, H&M, Volkswagen и другие. Все они объявили о прекращении работы в России без предоставления гарантий потребителям.

По словам главы организации Олега Павлова, список будет расширяться в том случае, если ещё кто-то захочет прекратить работать в России.

"К работе над этим списком будут также подключены правоохранительные органы, Минпромторг и Роспотребнадзор, — сказал Павлов изданию. — У власти уже есть единая позиция о том, что иностранный бизнес не может просто так закрыть свои предприятия в России, поскольку у него есть определённые обязательства перед контрагентами, работниками, государством".

На текущий момент у вошедших в список компаний эти обязательства составляют примерно $6 трлн.

То есть все они рискуют получить арест счетов и активов, введение внешнего управления, национализацию имущества. А руководство этих предприятий может пойти под суд за преднамеренное банкротство и мошенничество в особо крупном размере.

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