Турчак предложил национализировать компании, которые отказываются работать в РФ

По мнению члена партии "Единая Россия" Андрея Турчака, производства компаний, которые объявили о приостановке своей деятельности в России из-за её действий на Украине, следует национализировать.

Как сообщает ТАСС, подобные действия западных компаний нельзя назвать иначе, кроме как "предумышленным банкротством".

Турчак убеждён, что решающую роль в решении компаний уйти с российского рынка играет политика, которая стала причиной присоединения бизнеса к санкционной войне Запада.

Многие западные компании уже объявили о временной прекращении работы в России. По стране в массовом порядке закрываются магазины брендов Adidas, Puma, H&M, Nike, Intel, Inditex, IBM. Есть в этом списке также отдельные западные производители продуктов и напитков. То же самое касается известных автомобильных компаний, которые также приняли решение на время остановить своё производство в России.

21 февраля президентом РФ Владимиром Путиным была признана независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля Россией была начата спецоперация на Украине после просьбы о помощи и защите глав республик Донбасса.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен