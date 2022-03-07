Всего один: что осталось в Instagram исчезнувшего Ивана Урганта

В свете последних политических событий российский телеведущий Иван Ургант полностью "пропал с радаров", что вызывает беспокойство его поклонников.

Шоумен отписался в соцсетях, в частности, в Instagram, от всех своих знакомых, друзей, коллег и даже родных. Единственный аккаунт, который остался в его подписках — это его шоу "Вечерний Ургант", отмечает radio.kp.

Сам Иван Ургант по появляется в соцсетях уже больше 10 дней, не выставляет новых постов, поставив запрет на комментирование его последних публикаций. Последний пост в Instagram Урганта датируется 24 февраля.

На Первом канале сейчас больше не выходит шоу-программа "Вечерний Ургант". Последний выпуск передачи вышел 21 февраля. Некоторые поклонники артиста считают, что это может быть связано с его позицией относительно спецоперации на Украине. Представители же канала объяснили отсутствие шоу в эфире "важными общественно-политическими событиями", и уточнили, что, несмотря на это, Ургант продолжает работу на Первом канале.

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