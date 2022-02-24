Иван Ургант и другие звёзды высказались против войны: "Страх и боль"

Шоу Ивана Урганта сняли с эфира в день, когда Владимир Путин принял решение по Украине. Шоумен присоединился к антивоенному "флешмобу", опубликовав чёрный квадрат и заявил о страхе и боли.

Ранее поклонникам шоу "Вечерний Ургант" показалось странным, что вместо традиционной вечерней программы в сетке телевещания неожиданно появился концерт Вячеслава Бутусова. Поклонники Ивана Урганта обеспокоились судьбой шоу.

Иван Ургант никак не комментировал ситуацию с отменой трансляции шоу. Сегодня в Instagram-аккаунте шоумена появился новый пост.

"Страх и боль. Нет войне", — написал Ургант и опубликовал чёрный квадрат.

Другие звёзды тоже выражали свои страхи по поводу происходящего на Украине.

Против войны высказались Максим Галкин, Лера Кудрявцева, Михаил Ширвиндт, Алексей Панин и другие знаменитости.

"Самый страшный сценарий начался. Страшно! Жутко! Нет оправдания! Нельзя молчать! Нет войне!" — написала Елена Воробей под "чёрным квадратом" в своём микроблоге.

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