Украинская певица не захотела петь на "Евровидении" после скандала с Крымом

Попавшая в списки "Миротворца" украинская исполнительница Алина Паш сняла свою кандидатуру с международного песенного конкурса "Евровидение-2022".

О своём решении артистка рассказала в своём Instagram-аккаунте.

"С трудным сердцем я снимаю свою кандидатуру как представителя Украины в конкурсе Евровидения… Мне очень жаль", — написала Алина в своём микроблоге.

Певица готова подписать все необходимые документы для официального отказа.

Она обратилась со словами благодарности ко всем, кто её поддерживает и любит её песни, не обращая внимание "на сплетни".

"У нас с вами история продолжается, и нам решать, какой она будет", — написала Паш.

Паш объяснила, что она не разбирается в политике.

"У меня нет армии пиарщиков, менеджеров, юристов, чтобы противостоять всей этой атаке и натиску, взломам моих социальных сетей; угрозам. Я не хочу этой виртуальной войны и хейта", — пожаловалась Алина.

Ранее сообщалось, что певицу включили в "чёрный список" "Миротворца" за поездку в Крым. В СБУ расценили это как "сознательным нарушением государственной границы Украины".

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