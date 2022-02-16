Попавшая в списки "Миротворца" украинская исполнительница Алина Паш сняла свою кандидатуру с международного песенного конкурса "Евровидение-2022".
О своём решении артистка рассказала в своём Instagram-аккаунте.
"С трудным сердцем я снимаю свою кандидатуру как представителя Украины в конкурсе Евровидения… Мне очень жаль", — написала Алина в своём микроблоге.
Певица готова подписать все необходимые документы для официального отказа.
Она обратилась со словами благодарности ко всем, кто её поддерживает и любит её песни, не обращая внимание "на сплетни".
"У нас с вами история продолжается, и нам решать, какой она будет", — написала Паш.
Паш объяснила, что она не разбирается в политике.
"У меня нет армии пиарщиков, менеджеров, юристов, чтобы противостоять всей этой атаке и натиску, взломам моих социальных сетей; угрозам. Я не хочу этой виртуальной войны и хейта", — пожаловалась Алина.
Ранее сообщалось, что певицу включили в "чёрный список" "Миротворца" за поездку в Крым. В СБУ расценили это как "сознательным нарушением государственной границы Украины".
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