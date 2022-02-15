Резник пожаловался на действия властей Москвы: "Так не мешайте хотя бы!"

Детский театр поэта Ильи Резника Департамент имущества Москвы намерен выселить из офиса в судебном порядке.

Илья Резник, который ранее жаловался на безденежье, паникует, так как работа детского музыкального театра "Маленькая страна" находится под угрозой. За долги по аренде театр, находящийся в центре столицы, могут лишить офиса. Дело уже дошло до суда.

Это стало настоящим ударом для знаменитого поэта-песенника. Илья Рахмиэлевич объясняет, что не берёт денег с воспитанников. При этом ему не удалось добиться государственной поддержки. Спонсоров и меценатов у театра тоже нет.

"Мы содержим и осуществляем деятельность трёх театров исключительно за счёт наших личных финансовых средств. А мой доход на данный момент — только авторские отчисления. У меня нет никакого бизнеса. Вообще. Но мы занимаемся с детьми. Это богоугодное дело и наша благотворительная деятельность во имя будущего нашего Отечества. Так не мешайте хотя бы!" — возмущается Резник в интервью "Собеседнику".

Поэт объяснил, что просто не успел внести плату, так как ожидал поступлений авторских гонораров. Ему пришлось влезть в долги, чтобы погасить задолженность.

Резник расценивает такие шаги по отношению к нему и к его детищу как объявление войны.

"Печально всё это. Я — блокадный ребёнок. Недавно получил от Президента Орден "За заслуги перед Отечеством III степени". И мне неприятно получать такие известия. Всё-таки я — не очень молодой человек. Всё это сказывается на здоровье", — пожаловался Илья Рахмиэлевич.

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