Илья Резник переселился из Москвы в Крым из-за безденежья

Знаменитый поэт-песенник не потянул аренду подмосковного жилья и выбрал местом проживания Ялту.

Именитый деятель культуры вынужден был попрощаться с загородным домом из-за финансовых неурядиц.

У Ильи Резника есть московская квартира, однако поэт побоялся жить в центре мегаполиса из-за свирепствующей эпидемии коронавируса.

Автор популярных песен отправился жить на полуостров Крым.

"Мы снимали дом в Подмосковье, сейчас арендуем в Ялте. Финансовая ситуация никогда у меня не улучшится, потому что за книги я деньги не получаю. Друзья помогают, есть у меня несколько человек, которым я могу сказать, что чего-то не хватает. У меня же концертов нет, живу на авторские, но худо-бедно всё равно мы счастливы", — цитирует слова Ильи Рахмиэлевича NEWS. ru.

83-летний Илья Резник с пониманием отнёсся к решению Раймонда Паулса распрощаться со сценой, так как уверен, что маэстро "нужно беречь себя".

Резник пожелал композитору "сидеть, жить до 120 и писать гениальные песни".

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