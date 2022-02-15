Блогер Солнцев понял, как триметазидин оказался в организме Валиевой

Фантазия сетевых острословов разыгралась после того, как МОК сообщил, что в организм Камилы Валиевой запрещённый препарат попал по вине деда спортсменки.

В Instagram-аккаунте блогера Рустама Солнцева появился шуточный пост, в котором описывается теоретическая ситуация попадания в кровь фигуристки Камилы Валиевой вещества, которое едва не стоило звезде российского катания дальнейшего участия в Олимпиаде в Пекине.

"У меня дедушка всегда чай с триметазидином пил, с лагеря привычка осталась. Заварит бывало триметазидина, кружку рукавицей накроет, потом пьёт маленькими глоточками. Глоточек он, глоточек я. Потом он вагоны разгружать шёл, а я на коньки и на речку — тулупы крутить", — гласит пост звезды "Дома-2".

Подписчики не оценили юмора Солнцева.

"Не смешно…"; "Так-то жаль ребёнка!" — писали фолловеры под постом блогера.

Ранее сообщалось, что запрещённое вещество могло попасть в организм 15-летней фигуристки через слюну её дедушки. Он мог выпить из стакана, оставив на нём слюну, а из этого же стакана могла позже выпить фигуристка.

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