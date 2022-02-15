В МОК рассказали, как в организм Валиевой мог попасть запрещённый препарат

Председатель дисциплинарной комиссии МОК (Международного олимпийского комитета) Денис Освальд высказал предположение, каким образом в организме российской фигуристки Камилы Валиевой мог оказаться запрещённый препарат.

Освальд сообщил, что запрещённое вещество могло попасть в организм 15-летней спортсменки вместе с продуктом, который употреблял в пищу её дедушка. Эта информация появилась в Twitter американского обозревателя Тома Шада, который ссылается на предположение самой фигуристки.

Это предположение было выдвинуто матерью фигуристки Алсу Валиевой, которая заявила, что Камила получила допинг с лекарством через слюну своего родного дедушки. Он мог выпить из стакана, оставив на нём слюну, а из этого же стакана могла позже выпить фигуристка. Этим, по словам матери и юриста Анны Козьменко, можно объяснить ничтожно малое количество обнаруженного у спортсменки препарата.

Ранее, 14 февраля, решением Спортивного арбитражного суда апелляция международных организаций по поводу отмены временного отстранения Валиевой, в допинг-пробе которой было обнаружено запрещённое вещество, была отклонена. Фигуристке было разрешено продолжить состязания на Олимпийских играх в Пекине в индивидуальном первенстве среди женщин, которое начнётся сегодня, 15 февраля, с короткой программы.

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