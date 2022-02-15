Как сложилась судьба внучки Михалкова и Вертинской

Анастасия Вертинская и Никита Михалков были фантастически красивой парой. Наследница знаменитостей Александра унаследовала лучшие черты от бабушки с дедушкой.

Александра Михалкова

На портале ТВ-центра, назвали гены Анастасии Вертинской и Никиты Михалкова гремучей смесью. Внучка звёздной пары Александра наглядно доказывает это утверждение.

От союза известного режиссера и великой актрисы родился Степан Михалков, который в свою очередь подарил жизнь Александре Михалковой. Сейчас Александре, в крови которой течёт кровь двух выдающихся деятелей киноискусства, 29 лет.

Наследница режиссёра и актрисы с детства отличалась острым умом. Она закончила школу экстерном и в 15 лет стала студенткой исторического факультета МГУ. После она училась в Художественном институте. Яркая внешность Александры позволяла ей задуматься о карьере актрисы или модели.

Александра некоторое работала в ресторане отца. Имеет она за плечами и опыт журналисткой работы. В итоге женщина решила профессионально занимается живописью. Работы молодой художницы пользуются спросом.

Наследница звёзд вышла замуж за актёра Петра Скворцова. В семье подрастают двое детей.

Никита Михалков и Анастасия Вертинская недолго были вместе. Люди выдающихся способностей и сильного характера не смогли ужиться. В браке они прожили всего три года.

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