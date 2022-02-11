Певица из Украины Maruv в очередной раз навлекла на себя гнев соотечественников, затронув в своей речи больную российскую тему.
Украинской певице Анне Корсун (сценический псевдоним Maruv) хотят запретить въезд на родину из-за её заявлений о российском шоу-бизнесе. Корсун объяснила, почему украинские артисты стремятся работать в России.
"В Украине нет ни лейблов, ни филиалов крупных стриминговых сервисов. Неважно обстоят дела с авторским правом и монетизацией. Сфера шоу-бизнеса и развлекательного контента слабо развита", — отметила певица.
Девушка призвала объективно оценивать её слова, не усматривая в них политический подтекст.
Эти призывы артистки не возымели успеха. Украинские националисты подняли шумиху и потребовали закрыть для Maruv въезд в страну. Для этого намереваются выбрать момент, когда певица в очередной раз посетит Россию с гастролями.
Анна Корсун в своём Instagram-аккаунте пожаловалась и на "кумовство", которое, по мнению артистки, развито в шоу-бизнесе Украины.
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