Виктория Боня поделилась с поклонниками огненным контентом. Модель сделала селфи в чисто символических трусах, которые едва ли способны прикрыть что-либо.
Звезда "Дома-2" опубликовала очень смелый снимок. На фото знаменитость запечатлена в бюстгальтере серебристого цвета и мини-трусах сильно заниженного кроя.
"Мне кажется, в ленте на хватает солнечных фото в бикини… согласны?" — подписала снимок Виктория.
Нижняя часть бикини звезды выглядела так экстремально, что публика заволновалась, предполагая, что трусы держатся "на честном слове".
"Хочу так доверять людям, как вы доверяете своим трусам";
"Вика, вы маску для лица натянули не туда", — упражнялись в остроумии фолловеры.
Ранее Боня показала своего жениха, который сделал ей предложение руки и сердца. Модель позаимствовала способ хранить интригу у Анастасии Волочковой и показала возлюбленного лишь со спины.
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