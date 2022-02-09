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Автор Елена Былкина

Виктория Боня сфотографировалась в мини-трусах: держатся на честном слове

Шоу-бизнес

Виктория Боня поделилась с поклонниками огненным контентом. Модель сделала селфи в чисто символических трусах, которые едва ли способны прикрыть что-либо.

Виктория Боня
Виктория Боня

Звезда "Дома-2" опубликовала очень смелый снимок. На фото знаменитость запечатлена в бюстгальтере серебристого цвета и мини-трусах сильно заниженного кроя.

"Мне кажется, в ленте на хватает солнечных фото в бикини… согласны?" — подписала снимок Виктория.

Нижняя часть бикини звезды выглядела так экстремально, что публика заволновалась, предполагая, что трусы держатся "на честном слове".

"Хочу так доверять людям, как вы доверяете своим трусам";

"Вика, вы маску для лица натянули не туда", — упражнялись в остроумии фолловеры.

Ранее Боня показала своего жениха, который сделал ей предложение руки и сердца. Модель позаимствовала способ хранить интригу у Анастасии Волочковой и показала возлюбленного лишь со спины.

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Автор: Елена Былкина
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