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Автор Елена Былкина

Полуобнажённая Виктория Боня покаталась на лыжах: рискует здоровьем

Шоу-бизнес

Виктория Боня выбрала странный костюм для зимнего вида спорта. Звезда встала на горные лыжи в наряде с открытой спиной, который едва прикрывал её пятую точку.

Виктория Боня
Виктория Боня

Знаменитость переплюнула своих коллег по "Дому-2". Ксения Собчак и Ольга Бузова отдыхали в Куршавеле, облачившись в стильные и хорошо утеплённые горнолыжные костюмы.

Виктория Боня же решила покататься на лыжах полуобнажённый. Её наряд больше походил на купальник, чем на спортивное обмундирование для лыжных прогулок. Представительница селебрити эффектно спускалась со склона, а ветер приподнимал её экстремально короткую юбочку, обнажая мягкое место. Знаменитость была лишь обута по сезону — в утеплённые сапоги.

"Siberian girl in the mountains (перевод — сибирская девушка в горах). Ну что. Это была ваша идея и я ее воплотила. Мы же из Сибири, нас холодом не возьмёшь. Как думаете, что было самым сложным?" — написала представительница селебрити под видео.

Такой контент впечатлил пиарщика Ольги Бузовой Антона Богославского.

"Вот это ты жгёшь", — написал PR-специалист.

Подписчики укорили Боню за то, что рискует здоровьем.

"Классное видео. Но не стоит рисковать женским здоровьем ради видео в инсте. Берегите себя", — советовали фолловеры.

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Темы ольга бузова виктория боня ксения собчак
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