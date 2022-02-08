Виктория Боня может попасть под статью о клевете после того, как заявила, что к ней якобы обращалась телеведущая Ксения Собчак с просьбой достать "белый порошок". Такое мнение высказал адвокат Андрей Алёшкин в эфире Телеканала "360".
Бывшая участница "Дома-2" Боня предложила Собчак сдать анализы на наркотики, однако выразила сомнение, что та успешно пройдет тестирование.
Юрист считает, что Боня, говоря об обращении к ней Собчак за покупкой запрещённых препаратов, только вызывает лишние подозрения к себе. Так как отсюда возникает закономерный вопрос о том, почему Ксения Анатольевна могла обращаться к ней.
По мнению Алешкина, наркотики Боня вряд ли может распространять, так как это отдельная статья в УК. А сама себя она оговаривать вряд ли будет, заметил адвокат.
Он добавил, что теперь у Собчак есть повод подать иск о клевете, если она захочет разобрать этот вопрос.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Вирус COVID-19 опасен тем, что он бесконечно мутирует. Можно ли самостоятельно отличить новый штамм коронавируса "омикрон" от обычного ОРВИ? Об этом рассказала врач Татьяна Шаповаленко.