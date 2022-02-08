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Автор Николай Ткаченко

Адвокат оценил слова Виктории Бони о "белом порошке" для Собчак

Шоу-бизнес

Виктория Боня может попасть под статью о клевете после того, как заявила, что к ней якобы обращалась телеведущая Ксения Собчак с просьбой достать "белый порошок". Такое мнение высказал адвокат Андрей Алёшкин в эфире Телеканала "360".

Адвокат оценил слова Виктории Бони о "белом порошке" для Собчак

Бывшая участница "Дома-2" Боня предложила Собчак сдать анализы на наркотики, однако выразила сомнение, что та успешно пройдет тестирование.

Юрист считает, что Боня, говоря об обращении к ней Собчак за покупкой запрещённых препаратов, только вызывает лишние подозрения к себе. Так как отсюда возникает закономерный вопрос о том, почему Ксения Анатольевна могла обращаться к ней.

По мнению Алешкина, наркотики Боня вряд ли может распространять, так как это отдельная статья в УК. А сама себя она оговаривать вряд ли будет, заметил адвокат.

Он добавил, что теперь у Собчак есть повод подать иск о клевете, если она захочет разобрать этот вопрос.

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Ксения Собчак ответит за веру
Автор: Николай Ткаченко
Темы ксения собчак виктория боня
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