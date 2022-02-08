Боня ответила на нападки Собчак: "Могу стать твоим личным наркологом"

Виктория Боня не стерпела обвинения Ксении Собчак и достала свой давний козырь против бывшей коллеги по "Дому-2". Модель припомнила Ксении её интерес к запрещённым веществам.

Ксения Собчак в своей передаче "Осторожно, новости!" высмеяла новейший способ Виктории Бони похудеть, которая уверила что скинула лишние килограммы, съев экзотический кактус. Журналистке показалось забавным то, что данное растение считается галлюциногенным и запрещено во многих странах мира.

"Столько энергии было бы, если б ты употребила любое другое вещество со схожим механизмом воздействия. Твой личный наблюдающий нарколог Ксения Собчак, — обратилась к Боне экс-соратница.

Викторию Боню уязвили слова Ксении. Она приготовила старой знакомой язвительный ответ.

"Я услышала серьёзные обвинения в свой адрес. Оказывается, я наркоманка. Знаете, когда Собчак в последний раз звонила мне много лет назад, она спрашивала, где достать белый порошок. Я об этом никогда не говорила, но знала, что эта информация пригодится. Кокаин, который употребляла Собчак, очень сильно влияет на сердце и сосуды, приводит к отмиранию клеток мозга", — негодует модель.

Боня уверила, что готова в любой момент пройти тест на наркотики и предложила Собчак сделать исследование вместе.

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