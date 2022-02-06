Мария Голубкина раскритиковала Андрея Малахова: "К голубым не хожу"

Мария Голубкина нелестно отозвалась об Андрее Малахове, делая странные намёки о телеведущем.

Актриса пообщалась в подписчиками в Instagram, рассказав о новом спектакле со своим участием. Звезда театра и кино заверила, что ни за что не пойдёт сниматься в передачу Андрея Малахова. Она отметила, что выберет лучше программу Дмитрия Борисова.

"Никогда не пойду к Малахову! К голубым, как яйца дрозда, не хожу. Лучше уж к Борисову в "Пусть говорят" — ржать над внебрачными детьми!" — объяснила Голубкина, уверив, что отметает многие приглашения в ток-шоу.

Фолловеры расценили высказывание артистки как намёк на нетрадиционную ориентацию телеведущего. Подписчики требовали у актрисы пояснений.

"Голубой-голубой, не хотим дружить с тобой!" — ответила Голубкина прибауткой.

Такие выпады в сторону Андрея Малахова звучат впервые. Шоумен счастливо женат на Наталье Шкулевой и воспитывает сына.

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