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Автор Светлана Нерадовская

Бузова ответила на вопрос о пластике

Шоу-бизнес

Телеведущая и певица Ольга Бузова отрицательно относится к пластическим операциям, считая, что это грех, за который рано или поздно придёт наказание. Своим мнением артистка поделилась на YouTube канале ASK.

Бузова ответила на вопрос о пластике

Телеведущая заверила, что у неё всё "своё", и что она не собирается портить пластической хирургией те хорошие внешние данные, которые у неё есть от природы.

"Я про быть, а не казаться. Я себе ничего не вставила, не накачала. У меня свои зубы, свои губы, у меня все свое. На мой взгляд, когда тебе уже дано все хорошее и ты идешь это портишь, — это человеческий грех. Если речь идет именно об эстетике, а не о здоровье. Я считаю, что потом по башке очень сильно прилетит", -сообщила Бузова.

Телеведущая призналась, что хоть она и любит себя и своё тело, но и у неё есть своё слабое место — "крупные коленки". Но и их, по словам артистки, она исправлять у хирурга не собирается. Она отметила, что даже в случае с крупными коленками старается искать плюсы.

"Я благодарна, ищу плюсы — у меня длинные, ровные и красивые ноги, но вот такие коленки, — резюмировала Бузова.

Певица добавила, что каждый при желании может изменить то, что ему не нравится во внешности, своими собственными силами, а не бежать со своими проблемами к хирургу.

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#ASK - Ольга Бузова: голод, буллинг и отсутсвие поддержки от близких
Автор: Светлана Нерадовская
Темы ольга бузова
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