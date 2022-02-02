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Автор Елена Былкина

Ольга Бузова показала себя с лучшей стороны: "Акцент на пятой точке"

Шоу-бизнес

Ольга Бузова, которая снова отправилась в Африку, делится с поклонниками огненным контентом. Звезда ТВ и интернета сфотографировалась в трусах-невидимках крупным планом.

Ольга Бузова
Ольга Бузова

Ольга Бузова, которую природа не наградила пышными формами, необыкновенно гордится тем, что ей удалось накачать пятую точку. Знаменитость не упускает случая продемонстрировать свои достижения, наработанные упорным трудом в спортзале.

Представительница селебрити опубликовала снимок у бассейна, выставив вперёд мягкое место. На фото звезда "Дома-2" запечатлена в купальнике цвета рыбьей чешуи. Спортивная пятая точка знаменитости практически поглотила её мини-трусы.

"В Африке я полюбила утро. Вечером очень устаю, и ложусь спать. А утром я полна сил, занимаюсь спортом или плаваю до мотора. Время наедине с собой бесценно", — написала Ольга в своём Instagram-аккаунте под искромётным фото.

Подписчики признали, что фигура у Бузовой вызывает зависть.

"Мы с Бузовой одногодки, но у неё вот такая попа и мешки денег, а у меня только воооооот такая попа и мешки под глазами", — писали фолловеры под постом знаменитости.

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Автор: Елена Былкина
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