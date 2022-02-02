Ольга Бузова, которая снова отправилась в Африку, делится с поклонниками огненным контентом. Звезда ТВ и интернета сфотографировалась в трусах-невидимках крупным планом.
Ольга Бузова, которую природа не наградила пышными формами, необыкновенно гордится тем, что ей удалось накачать пятую точку. Знаменитость не упускает случая продемонстрировать свои достижения, наработанные упорным трудом в спортзале.
Представительница селебрити опубликовала снимок у бассейна, выставив вперёд мягкое место. На фото звезда "Дома-2" запечатлена в купальнике цвета рыбьей чешуи. Спортивная пятая точка знаменитости практически поглотила её мини-трусы.
"В Африке я полюбила утро. Вечером очень устаю, и ложусь спать. А утром я полна сил, занимаюсь спортом или плаваю до мотора. Время наедине с собой бесценно", — написала Ольга в своём Instagram-аккаунте под искромётным фото.
Подписчики признали, что фигура у Бузовой вызывает зависть.
"Мы с Бузовой одногодки, но у неё вот такая попа и мешки денег, а у меня только воооооот такая попа и мешки под глазами", — писали фолловеры под постом знаменитости.
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