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Автор Елена Былкина

Карина Добротворская станет женой бывшего советника Тони Блэра

Шоу-бизнес

Российская писательница и журналист Карина Добротворская приняла предложение руки и сердца от бывшего советника экс-премьер-министра Британии Тони Блэра.

Карина Добротворская станет женой бывшего советника Тони Блэра

Об этом сообщила светская обозревательница Божена Рынска.

"Карина Добротворская выходит замуж за бывшего советника экс-премьер-министра Британии Тони Блэра. Предложение уже было, заветное "да" получено", — написала Божена в своём Telegram-канале под хештегом "Говорятчто".

56-летняя Карина Добротворская является автором книг "Блокадные девочки" и "Кто-нибудь видел мою девчонку? 100 писем к Сереже".

Писательница была замужем за журналистом Алексеем Тархановым ("Коммерсантъ"). У неё двое детей: Иван (р. 1997) и Софья (р. 2002).

Ранее сообщалось, что британцы требуют лишить Тони Блэра рыцарского ордена, обвиняя экс-премьер-министра в военных преступлениях и гибели огромного числа невинных мирных жителей.

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Автор: Елена Былкина
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