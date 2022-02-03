Российская писательница и журналист Карина Добротворская приняла предложение руки и сердца от бывшего советника экс-премьер-министра Британии Тони Блэра.
Об этом сообщила светская обозревательница Божена Рынска.
"Карина Добротворская выходит замуж за бывшего советника экс-премьер-министра Британии Тони Блэра. Предложение уже было, заветное "да" получено", — написала Божена в своём Telegram-канале под хештегом "Говорятчто".
56-летняя Карина Добротворская является автором книг "Блокадные девочки" и "Кто-нибудь видел мою девчонку? 100 писем к Сереже".
Писательница была замужем за журналистом Алексеем Тархановым ("Коммерсантъ"). У неё двое детей: Иван (р. 1997) и Софья (р. 2002).
Ранее сообщалось, что британцы требуют лишить Тони Блэра рыцарского ордена, обвиняя экс-премьер-министра в военных преступлениях и гибели огромного числа невинных мирных жителей.
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