Карина Добротворская станет женой бывшего советника Тони Блэра

Российская писательница и журналист Карина Добротворская приняла предложение руки и сердца от бывшего советника экс-премьер-министра Британии Тони Блэра.

Об этом сообщила светская обозревательница Божена Рынска.

"Карина Добротворская выходит замуж за бывшего советника экс-премьер-министра Британии Тони Блэра. Предложение уже было, заветное "да" получено", — написала Божена в своём Telegram-канале под хештегом "Говорятчто".

56-летняя Карина Добротворская является автором книг "Блокадные девочки" и "Кто-нибудь видел мою девчонку? 100 писем к Сереже".

Писательница была замужем за журналистом Алексеем Тархановым ("Коммерсантъ"). У неё двое детей: Иван (р. 1997) и Софья (р. 2002).

Ранее сообщалось, что британцы требуют лишить Тони Блэра рыцарского ордена, обвиняя экс-премьер-министра в военных преступлениях и гибели огромного числа невинных мирных жителей.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.