Британцы требуют лишить Тони Блэра рыцарского ордена

Более 100 тысяч человек за полдня подписали петицию с требованием лишить бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра всех государственных наград. В том числе граждане требуют забрать у политика рыцарский статус.

Петиция была размещена на сайте change. org.

"Тони Блэр нанёс непоправимый ущерб конституции Соединённого Королевства и самой структуре общества нации. Он лично несёт ответственность за гибель огромного числа невинных мирных жителей и участие в различных конфликтах. Только за это он должен быть привлечён к ответственности за военные преступления. Тони Блэр — человек, который меньше всего заслуживает какой-либо государственной награды", — говорится в документе.

Всего петицию подписали уже 104 тысячи пользователей. Авторы обратились к британскому премьеру Борису Джонсону с просьбой донести до королевы Елизаветы II необходимость лишить Блэра рыцарского титула и Ордена Подвязки.

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