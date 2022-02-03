Запашный рассказал о повадках тигров: "Умнее кошки, но глупее собаки"

Наступил год тигра по восточному календарю. Россияне пытаются предугадать, каким будет этот год. Эдгард Запашный объяснил, что представляет собой гордое полосатое животное.

Знаменитый дрессировщик отмечает, что тигр по своему интеллекту приближен к собаке. При работе с хищниками семейства кошачьих цирковой деятель использует те же методы, что и кинологи, дрессирующие служебных собак.

"Тигр гораздо умнее кошки, но глупее собаки… При этом менталитет тигра другой нежели чем у собак", — сказал Запашный в беседе с Дмитрием Носовым в своём Instagram-аккаунте.

Дрессировщик отмечает независимый и далеко не миролюбивый характер тигра, который проявляет агрессию по отношению к сородичам.

"Тигр — это большой эгоист, который ведёт свой образ жизни и практически не соединяется с другими тиграми. По своему мировоззрению это та самая кошка, гуляющая сама по себе. Когда ты начинаешь соединять между собой тигров, основная задача — примирить их между собой, потому что первое желание, которое у них возникает — подраться", — объяснил укротитель.

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