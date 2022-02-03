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Автор Елена Былкина

Запашный рассказал о повадках тигров: "Умнее кошки, но глупее собаки"

Шоу-бизнес

Наступил год тигра по восточному календарю. Россияне пытаются предугадать, каким будет этот год. Эдгард Запашный объяснил, что представляет собой гордое полосатое животное.

Запашный рассказал о повадках тигров: "Умнее кошки, но глупее собаки"

Знаменитый дрессировщик отмечает, что тигр по своему интеллекту приближен к собаке. При работе с хищниками семейства кошачьих цирковой деятель использует те же методы, что и кинологи, дрессирующие служебных собак.

"Тигр гораздо умнее кошки, но глупее собаки… При этом менталитет тигра другой нежели чем у собак", — сказал Запашный в беседе с Дмитрием Носовым в своём Instagram-аккаунте.

Дрессировщик отмечает независимый и далеко не миролюбивый характер тигра, который проявляет агрессию по отношению к сородичам.

"Тигр — это большой эгоист, который ведёт свой образ жизни и практически не соединяется с другими тиграми. По своему мировоззрению это та самая кошка, гуляющая сама по себе. Когда ты начинаешь соединять между собой тигров, основная задача — примирить их между собой, потому что первое желание, которое у них возникает — подраться", — объяснил укротитель.

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Братья Запашные в гостях у Ивана Урганта. Вечерний Ургант
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
Темы эдгард запашный
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