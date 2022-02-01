Запашный высказался об инциденте с ребёнком в вольере у медведя

Эдгард Запашный прокомментировал историю, когда неадекватная мать бросила своего маленького ребёнка к медведю. В этой ситуации человечнее повёл себя не человек, а дикий зверь.

Вопиющий случай произошёл в Ташкентском зоопарке, где мать сбросила свою дочь к бурому медведю.

"Надо отдать должное медведю, что он спустился к девочке, обнюхал её и ушёл к себе во внутреннее помещение, не причинив никакого зла девочке. Мамашу арестовали и предъявили обвинения. Девочка отделалась небольшой травмой головы от падения с высоты: с ней всё хорошо", — написал знаменитый дрессировщик в своём Instagram-аккаунте.

Подписчиков циркового деятеля до глубины души поразила данная история.

"Мать в своём уме?"; "Весна через месяц, а обострение уже сейчас"; "Ужас, люди намного хуже животных"; "Что происходит в этом мире?"; "Медведь-то побежал спасать наверно, понял что дитё", — писали в Сети.

Бросившая трёхлетнюю девочку в вольер к медведю женщина объяснила свой поступок бедственным положением и стрессом из-за разрыва с супругом, уехавшим жить и работать в Россию.

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