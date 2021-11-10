Жительница Владивостока чудом спаслась от нападения двух бурых медведей

Жительница Владивостока спаслась от нападения бурых медведей. Видео предоставлено телеканалом РЕН ТВ.

На нём видно, как семья заходит к себе домой в коттеджном поселке. После того, как они зашли, рядом с домом проходят два медведя.

Затем из дома выходит девушка. Она закрывает калитку и идёт по своим делам. Через пару минут женщина прибегает обратно и успевает спрятаться в доме. Крупный медведь при этом у забора поднялся на две лапы, чтобы посмотреть, куда скрылась "жертва".

Имя девушки неизвестно. Также пока нет подробностей того, что случилось с медведями, которые бродили по жилому поселку.

Видео про спасение от животных уже набрало много "лайков" в социальных сетях.