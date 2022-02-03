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Автор Елена Былкина

Пугачёва показала шикарный завтрак дочери и сына

Шоу-бизнес

Наследники Аллы Пугачёвой и Максима Галкина непритязательны в еде. Двойняшки обычно кушают на завтрак овсянку или омлет. Примадонна решила разнообразить рацион детей.

Пугачёва показала шикарный завтрак дочери и сына

Певице, вероятно, стало жалко детей, которые ели овсянку. Пугачёва щедро добавила наследникам в тарелки красной икры, превратив стандартный завтрак в изысканное угощение с намёком на роскошь.

Кулинарный контент звёздной семьи всегда вызывает самый острый интерес публики. Максим Галкин показывал, чем потчует наследников перед школой и не только. Он показывал, как дети едят хлопья с мёдом, спагетти, а однажды завтрак звёздных двойняшек состоял целиком из бутербродов с колбасой.

Супруг Примадонны позволяет утром побаловать себя пельменями, а вот вечерний рацион шоумена отличается предельным аскетизмом. Ранее юморист показал свой ужин, состоящий из маленьких кусочков форели, варёной на пару. На обед пародист кушал рыбу с печёным картофелем в мундире.

Алла Пугачёва иногда дразнит мужа, уплетая при нём калорийные продукты. Певица с аппетитом поедала картофельные оладья и рис, в то время как её супруг демонстрировал стойкость, придерживаясь правильного питания.

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Автор: Елена Былкина
Темы алла пугачёва максим галкин
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Пугачёва показала шикарный завтрак дочери и сына
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