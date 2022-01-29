Галкин показал, чем они подкрепились в обед с Примадонной

Максим Галкин примеряет на себя роль кулинарного блогера. Шоумен показал свой обеденный рацион с комментариями Аллы Пугачёвой.

Огромный интерес подписчиков вызывает то, чем питаются в звёздной семье. Максим Галкин решил посвятить публику в кулинарные тонкости своего рациона.

На этот раз супруг Примадонны показал меню своего обеда. Юморист продемонстрировал на своей тарелке две набольшие рыбки в кляре. Дополнительное блюдо к рыбе потребовало особых пояснений, так как идентифицировать предмет на тарелке телеведущего было трудно.

Предмет круглой формы и непонятного цвета оказалась всего-навсего картофелиной.

"Уважающий себя инстаграмер не съест ничего, не выставив в сторис. Рыба и картошечка в мундире", — перечислил Максим то, чем собрался подкрепиться. "Печёная", — уточнила за кадром Алла Пугачёва.

Ранее звёздные супруги показали свой ужин. Максим Галкин продемонстрировал приготовленную в пароварке форель, а Алла Борисовна с аппетитом уплетала картофельные оладьи.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.