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Автор Елена Былкина

Галкин показал, чем они подкрепились в обед с Примадонной

Шоу-бизнес

Максим Галкин примеряет на себя роль кулинарного блогера. Шоумен показал свой обеденный рацион с комментариями Аллы Пугачёвой.

Галкин показал, чем они подкрепились в обед с Примадонной

Огромный интерес подписчиков вызывает то, чем питаются в звёздной семье. Максим Галкин решил посвятить публику в кулинарные тонкости своего рациона.

На этот раз супруг Примадонны показал меню своего обеда. Юморист продемонстрировал на своей тарелке две набольшие рыбки в кляре. Дополнительное блюдо к рыбе потребовало особых пояснений, так как идентифицировать предмет на тарелке телеведущего было трудно.

Предмет круглой формы и непонятного цвета оказалась всего-навсего картофелиной.

"Уважающий себя инстаграмер не съест ничего, не выставив в сторис. Рыба и картошечка в мундире", — перечислил Максим то, чем собрался подкрепиться.

"Печёная", — уточнила за кадром Алла Пугачёва.

Ранее звёздные супруги показали свой ужин. Максим Галкин продемонстрировал приготовленную в пароварке форель, а Алла Борисовна с аппетитом уплетала картофельные оладьи. 

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Автор: Елена Былкина
Темы алла пугачёва максим галкин
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