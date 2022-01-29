Максим Галкин примеряет на себя роль кулинарного блогера. Шоумен показал свой обеденный рацион с комментариями Аллы Пугачёвой.
Огромный интерес подписчиков вызывает то, чем питаются в звёздной семье. Максим Галкин решил посвятить публику в кулинарные тонкости своего рациона.
На этот раз супруг Примадонны показал меню своего обеда. Юморист продемонстрировал на своей тарелке две набольшие рыбки в кляре. Дополнительное блюдо к рыбе потребовало особых пояснений, так как идентифицировать предмет на тарелке телеведущего было трудно.
Предмет круглой формы и непонятного цвета оказалась всего-навсего картофелиной.
"Уважающий себя инстаграмер не съест ничего, не выставив в сторис. Рыба и картошечка в мундире", — перечислил Максим то, чем собрался подкрепиться.
"Печёная", — уточнила за кадром Алла Пугачёва.
Ранее звёздные супруги показали свой ужин. Максим Галкин продемонстрировал приготовленную в пароварке форель, а Алла Борисовна с аппетитом уплетала картофельные оладьи.
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