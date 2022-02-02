Сын Шепелева собирается уехать жить в Калифорнию

Наследник Дмитрия Шепелева и Жанны Фриске Платон вынашивает идею побега из отчего дома. Мальчика непреодолимо тянет в США, где он родился.

О том, что Платона манит западный берег Тихого океана США, рассказал отец мальчика Дмитрий Шепелев. Телеведущий объяснил, что его сына не устраивает российский климат с суровыми зимами.

"Старший сын вчера начал откладывать карманные деньги на дом в Калифорнии. Младший пока не торопится съезжать, ему ещё не надоели московские зимы"", — написал звезда ТВ в своём Instagram-аккаунте.

Из прежних публикаций Шепелева становится понятно, откуда у семилетнего мальчика мечты о жизни в Америке.

Телеведущий ранее сам обдумывал план эмиграции в какую-нибудь западную страну. Останавливает телеведущего только то, что он не сможет найти работу на ТВ в другой стране, так как зависим от русскоязычного населения.

"Каждый год, когда моя обувь утопает в зимней чёрной жиже, я очень тоскую по чистому асфальту европейских городов и вновь предаюсь мыслям о местах, где нас нет", — писал ранее гражданский муж Жанны Фриске.

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