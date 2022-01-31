Поэта Вишневского обвинили в похищении пенсионерки из-за квартиры в Москве

Бывшая сотрудница Гидрометцентра Анна Виноградская попала в неприятную историю из-за своей московской квартиры. 82-летнюю пенсионерку якобы похитили дальние родственники, одним из которых оказался поэт Владимир Вишневский.

По сведениям интернет-издания "Подмосковье Сегодня", история началась несколько лет назад, когда двоюродный брат уговорил Виноградскую переписать квартиру на свою дочь Татьяну, жену поэта Вишневского.

Стороны составили договор ренты, по которому квартира досталась Татьяне, а та обязалась помогать родственнице. По словам знакомых Виноградской, особого ухода за ней не было. Помогала Виноградской только её подруга Людмила.

В её квартире в Балашихе Анна встречала Новый Год, а спустя несколько дней к подругам нагрянула полиция. Заявление о пропаже Виноградской подали родственники, обвинив Людмилу в попытке похищения.

Женщины проехали в участок, где поэт Вишневский вместе с родственниками забрали Виноградскую. После этого знакомые не могут с ней связаться.

Что говорит Вишневский

Поэт утверждает, что с Виноградской всё в порядке, а её подругу Людмилу называет мошенницей.

"С Анной всё в порядке, она у родственников. Живёт и лечится. Ни в каком не в пансионате, а дома. А другая информация — от мошенницы. Больше ничего не могу сказать", — заявил Вишневский.