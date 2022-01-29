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Автор Елена Былкина

Приёмная дочь Николая Крючкова продала его дачу втайне от вдовы артиста

Шоу-бизнес

Внучка Николая Крючкова обвинила свою мать в незаконной продаже недвижимости, принадлежащей семье. Наследники актёра начали войну за имущество.

Приёмная дочь Николая Крючкова продала его дачу втайне от вдовы артиста

Родственники покойного народного артиста СССР Николая Крючкова не могут поделить наследство. Споры разгорелись вокруг элитной квартиры в центре столицы и загородного особняка, которые актёр называл дачей.

По словам внучки артиста Екатерины, 91-летнюю вдову Крючкова Лидию Николаевну обманули, так как квартиру продали без её ведома. В жилье уже поселились новые собственники. Незаконную сделку, по словам внучки артиста, провернула её мать Эльвира Крючкова.

Внучка народного артиста СССР считает, что её родительница упекла Лидию Николаевну в психбольницу, чтобы признать пожилую женщину недееспособной и получить генеральную доверенность на управление имуществом.

"Мама связалась с какими-то аферистами. Квартиру, которая стоит 10-12 миллионов рублей, она продала по заниженной цене за 6,5 миллиона. Сделка прошла 16 декабря. Целый месяц Эльвира никому ничего не говорила", — цитирует Екатерину Крючкову "Комсомольская правда".

Внучку артиста возмутило то, что мать, не посоветовавшись с семьёй, стала распродавать имущество мамы и приёмного отца. Вдова артиста, по словам Екатерины, с трудом пережила такой удар от родной дочери.

Новые владельцы квартиры, по словам внучки актёра, пришли с топором, взломали дверь и за волосы выволокли из жилья дочь Екатерины Анфису.

"Самое страшное — этот ужас наблюдала Эльвира, родная бабушка Анфисы, и смеялась… Будем доказывать, что бабушка (Лидия Николаевна) не понимала правовые последствия своих действий, когда оформляли документы на Эльвиру. Ей никто не объяснил, что Эльвира может как угодно распоряжаться её имуществом", — объяснила Екатерина.

Внучка Николая Крючкова особенно переживает за памятные вещи артиста — документы, фотографии, которые новые собственники жилья собираются уничтожить.

Родственники актёра написали обращение в администрацию президента с просьбой защитить семью народного артиста СССР.

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Дочь и внучка советского актера Крючкова устроили побоище из-за квартиры
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
Темы николай крючков
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