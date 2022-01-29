Приёмная дочь Николая Крючкова продала его дачу втайне от вдовы артиста

Внучка Николая Крючкова обвинила свою мать в незаконной продаже недвижимости, принадлежащей семье. Наследники актёра начали войну за имущество.

Родственники покойного народного артиста СССР Николая Крючкова не могут поделить наследство. Споры разгорелись вокруг элитной квартиры в центре столицы и загородного особняка, которые актёр называл дачей.

По словам внучки артиста Екатерины, 91-летнюю вдову Крючкова Лидию Николаевну обманули, так как квартиру продали без её ведома. В жилье уже поселились новые собственники. Незаконную сделку, по словам внучки артиста, провернула её мать Эльвира Крючкова.

Внучка народного артиста СССР считает, что её родительница упекла Лидию Николаевну в психбольницу, чтобы признать пожилую женщину недееспособной и получить генеральную доверенность на управление имуществом.

"Мама связалась с какими-то аферистами. Квартиру, которая стоит 10-12 миллионов рублей, она продала по заниженной цене за 6,5 миллиона. Сделка прошла 16 декабря. Целый месяц Эльвира никому ничего не говорила", — цитирует Екатерину Крючкову "Комсомольская правда".

Внучку артиста возмутило то, что мать, не посоветовавшись с семьёй, стала распродавать имущество мамы и приёмного отца. Вдова артиста, по словам Екатерины, с трудом пережила такой удар от родной дочери.

Новые владельцы квартиры, по словам внучки актёра, пришли с топором, взломали дверь и за волосы выволокли из жилья дочь Екатерины Анфису.

"Самое страшное — этот ужас наблюдала Эльвира, родная бабушка Анфисы, и смеялась… Будем доказывать, что бабушка (Лидия Николаевна) не понимала правовые последствия своих действий, когда оформляли документы на Эльвиру. Ей никто не объяснил, что Эльвира может как угодно распоряжаться её имуществом", — объяснила Екатерина.

Внучка Николая Крючкова особенно переживает за памятные вещи артиста — документы, фотографии, которые новые собственники жилья собираются уничтожить.

Родственники актёра написали обращение в администрацию президента с просьбой защитить семью народного артиста СССР.

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