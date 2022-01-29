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Автор Елена Былкина

Данилко выразил свою политическую позицию словами песни Юрия Антонова

Шоу-бизнес

Андрей Данилко через российского блогера Рустама Солнцева уверил, что не носит на своём флаге Степана Бандеру*.

Данилко выразил свою политическую позицию словами песни Юрия Антонова

Шоумен, выступающий в роли Верки Сердючки, связался с Рустамом Солнцевым, чтобы ещё раз донести свою позицию до российской аудитории после скандала с исполнением песни о лидере националистического движения Украины на концерте в "Дизель шоу".

Слова Данилко Солнцев передал в видеообращении на своём YouTube-канале. Блогер охарактеризовал Данилко как тонкого, деликатного, культурного и совестливого человека.

"Андрей объяснил, что естественно всё было вырвано из контекста, — предаёт суть своего разговора с шоуменом Солнцев. — Подавалось всё как шутка. Спел он это между дублями, а недобросовестные люди это записали и выдали это как его политическую позицию. Политической позицией это не является. Никакой Бандера не является человеком, которого Андрей Данилко носит на своём флаге".

Верка Сердючка поведала Рустаму, что ратует за то, чтобы называть улицы как у певца Юрия Антонова.

"Пройду по Абрикосовой, сверну на Виноградную, и на Тенистой улице я постою в тени. Вишневые, Грушевые, Зеленые, Прохладные, как будто в детство давнее ведут меня они", — процитировал слова песни Антонова Солнцев.

Так Данилко, по словам блогера, выражает свои мировоззренческие принципы.

"Вот это и есть политическая позиция Андрея Данилко, и он это мне объяснил", — сказал Рустам.

*Степан Бандера был лидером "Организации украинских националистов"** (ОУН**), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН "Украинской повстанческой армии"** (УПА**).

** Экстремистская организация, запрещенная на территории России.

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Рустам Солнцев про Верка Сердючка позвонила Рустаму после обсуждение его в эфире.
Автор: Елена Былкина
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