Михаил Ширвиндт собрал уморительную коллекцию патриотических лозунгов, размещённых на Новорижском шоссе на огромных билбордах.
Телеведущий, который много путешествует, обратил внимание на оригинальные высказывания рекламного характера с патриотическим подтекстом.
Сына Александра Ширвиндта покоробил странный язык, на которым составлены воодушевляющие воззвания.
"Пару лет, как я езжу по Новорижскому шоссе, с трепетом я сталкиваюсь с умозаключениями и афоризмами милой барышни, которая размещает их на билбордах. У меня создается впечатление, что заказ был сделан какой-то иностранной компанией, которая придумывает афоризм на иностранном языке, потом через гугл-переводчик это переводит, и получаются вот такие, на мой взгляд, совершенно несуразные высказывания", — написал Михаил в своём Instagram-аккаунте.
Далее экс-ведущий дог-шоу "Я и моя собака" показал искромётные фразы на билбордах.
"Тайна России в саморазвитии личности граждан";
"Нравственная энергия народов России — основа величия государства";
"Россия — великая миродержавная сила", — гласят надписи на дорожной рекламе.
Подписчики высказали своё мнение на этот счёт:
"Называется "не для средних умов". Снижает самооценку знаете ли…";
"Давно уже они меня приводят в ужас своим косноязычием, они ещё и на Рублёвке размещены";
"У Кличко появился конкурент", — писали фолловеры.
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