Ширвиндта рассмешили несуразные билборды на дороге

Михаил Ширвиндт собрал уморительную коллекцию патриотических лозунгов, размещённых на Новорижском шоссе на огромных билбордах.

Билборд на Новорижском шоссе

Телеведущий, который много путешествует, обратил внимание на оригинальные высказывания рекламного характера с патриотическим подтекстом.

Сына Александра Ширвиндта покоробил странный язык, на которым составлены воодушевляющие воззвания.

"Пару лет, как я езжу по Новорижскому шоссе, с трепетом я сталкиваюсь с умозаключениями и афоризмами милой барышни, которая размещает их на билбордах. У меня создается впечатление, что заказ был сделан какой-то иностранной компанией, которая придумывает афоризм на иностранном языке, потом через гугл-переводчик это переводит, и получаются вот такие, на мой взгляд, совершенно несуразные высказывания", — написал Михаил в своём Instagram-аккаунте.

Далее экс-ведущий дог-шоу "Я и моя собака" показал искромётные фразы на билбордах.

"Тайна России в саморазвитии личности граждан"; "Нравственная энергия народов России — основа величия государства"; "Россия — великая миродержавная сила", — гласят надписи на дорожной рекламе.

Подписчики высказали своё мнение на этот счёт:

"Называется "не для средних умов". Снижает самооценку знаете ли…"; "Давно уже они меня приводят в ужас своим косноязычием, они ещё и на Рублёвке размещены"; "У Кличко появился конкурент", — писали фолловеры.

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