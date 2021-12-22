Ширвиндт показал огромные очереди на улицах Рима: "Не верю своим глазам"

Телеведущий Михаил Ширвиндт поделился кадрами, которые могли бы стать отличными сюжетами для репортажей Владимира Соловьёва и Дмитрия Киселёва об "ужасах Европы".

Михаил Ширвиндт снял на видео длинную очередь. Телеведущему стало интересно, куда ведёт очередь. Он прошёл длинный путь и с удивлением увидел, что итальянцы терпеливо ждут, когда смогут пробиться в булочную.

"Рим, Италия, очередь. Куда же эта очередь? Поразительно какая длинная. Я давно такого не видел, это очередь за хлебом. Я не верю своим глазам. Итальянцы перед Рождеством стоят в очереди за хлебом. Скоро у нас такие репортажи будут показывать по телевидению. Соловьёвы и Киселёвы, классный я вам сюжет придумал?" — сказал сын Александра Ширвиндта на видео.

Ширвиндт-младший обратился к подписчикам с вопросом об их отношении к очередям.

"Уважаемый и любимый Михаил! Хорошо бы было, если бы объяснили, за каким таким хлебом стоят эти люди. Стоят за особенным Рождественским куличом в частную пекарню. Не хочется стоять — можно купить в обычном магазине. А то столько рождается слухов и сплетен. Я на почте сегодня почти 1,5 часа простояла, плюнула и ушла", — жаловались фолловеры.

Русскоязычные жители Италии поспешили разъяснить ситуацию.

"Да… представляю, что русские подумают. Соловьёв и Киселёв будут счастливы. Но можно я выдам секрет русским (которые не знают) зачем стоят действительно итальянцы? Живу в Италии, поэтому знаю. А стоят они за куличами (это русское название) к Рождеству. Их можно купить и в обычном магазине (кстати в магазине цена раз в 5 меньше). Но в частных булочных (куда была очередь) они особенно вкусные… просто "язык проглотишь". И в каждой частной булочной свой рецепт рождественского кулича. А он должен быть на столе в этот праздник обязательно. Всех с Наступающими праздниками!!!" — объяснили сведущие подписчики артиста.

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