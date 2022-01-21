EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

Пластический хирург нашёл объяснение молодости и подтянутости Пугачёвой

Шоу-бизнес

Внешность Примадонны российской эстрады долгие годы является предметом самых горячих обсуждений как поклонников таланта певицы, так и хейтеров.

Пластический хирург нашёл объяснение молодости и подтянутости Пугачёвой

В последнее время не даёт общественности покоя тот факт, что Алла Пугачёва снова резко и эффектно помолодела. Причём даже при ближайшем рассмотрении признать, что ей уже 72, невозможно.

В чем секрет её неувядающей молодости, попытался объяснить пластический хирург Тимур Хайдаров.

В эфире канала "Алёна, блин!" он посоветовал не хейтить Пугачёву за желание оставаться молодой и красивой и не "сокрушаться" по поводу её "убитого пластикой здоровья":

"Про здоровье человека знает только его лечащий врач. И любые спекуляции, и предположения как минимум неэтичны, — сказал звёздный хирург. — Человека к операции специально готовят. Есть, наконец, биохакинг. Грубо говоря, это чип красоты и здоровья. Возможно, она прибегла к этой истории".

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

Процедура биохакинга заключается во вживлении под кожу особого чипа — крошечного приспособления, которое "умеет" насыщать организм полезными веществами и избавлять от проблем. В том числе и возрастных.

Хайдаров — а он человек по части индустрии красоты опытный — уверен: через несколько лет в России начнётся "биохакинговый" бум.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Исповедь звездного хирурга Тимура Хайдарова — липосакция Гоар, кубики Давы, грудь Рудковской
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
Темы алла пугачёва
Новости
Иммунолог рассказал, как подцепить "омикрон" на улице
Новосибирский школьник выстрелил в лоб однокласснику из "пневматики"
Володин: признание ДНР и ЛНР обсудят в Госдуме на следующей неделе
Пластический хирург нашёл объяснение молодости и подтянутости Пугачёвой
Депутат Митрохин: "узурпатора власти" Ленина нужно перезахоронить от стен Кремля
Sky News: на Украину переброшены бойцы элитного военного подразделения Британии
В Раде заявили о проваленном президентстве Зеленского
Психотерапевт рассказала, почему жертве педофила нельзя забывать о насилии
Резников: в случае вторжения РФ на Украину Европу ожидает катастрофа
Глава Госдепа обратился к россиянам: пожалуйста, не нападайте на Украину
Последние материалы
В Раде заявили о проваленном президентстве Зеленского
Психотерапевт рассказала, почему жертве педофила нельзя забывать о насилии
Резников: в случае вторжения РФ на Украину Европу ожидает катастрофа
Глава Госдепа обратился к россиянам: пожалуйста, не нападайте на Украину
Пассажир избил бортпроводника из-за маски на рейсе Москва — Новокузнецк
Баранова: естественный иммунитет сильнее прививки от COVID-19, но это "лотерея"
Захарова высмеяла материал Госдепа с фейками: "Пассажи нечеловеческой глупости"
Лиз Трасс: Запад выступит против "осмелевших" диктатур Путина и Си Цзиньпина
В ВОЗ заявили о максимуме заразившихся COVID-19 за историю пандемии
На Украине активно распространяют инструкции на случай начала войны
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Политолог объяснил, по кому в первую очередь ударят Россия и США

Если переговоры России и США по гарантиям безопасности не увенчаются успехом, и две ядерные державы решат всё-таки начать военные действия, пострадают от этого больше всего не они сами.

Политолог объяснил, по кому в первую очередь ударят Россия и США
"Прямо сейчас": Зеленский призвал США немедленно ввести санкции против РФ
Мир. Новости мира
"Прямо сейчас": Зеленский призвал США немедленно ввести санкции против РФ
Мир. Новости мира
МВД Алма-Аты: задержаны подозреваемые в раздаче оружия во время беспорядков
Мир. Новости мира
На Украине предостерегли Британию от провоцирования России
Любовь Степушова Почему Африка выбирает военное сотрудничество с Россией Любовь Степушова Ирина Шлионская Как вычислить стукача в рабочем коллективе? Ирина Шлионская Александр Артамонов "Сармат" имеет все шансы стать "последним доводом короля" Александр Артамонов
Мир. Новости мира
Захарова: США нужны заявления о "вторжении РФ на Украину" для своих провокаций
Мир. Новости мира
Умный ход Токаева: как политику помог культ личности Назарбаева
Зачем и с кем Наталья Поклонская осталась в России
Политика. Новости и аналитика
Зачем и с кем Наталья Поклонская осталась в России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников