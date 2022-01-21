Пластический хирург нашёл объяснение молодости и подтянутости Пугачёвой

Внешность Примадонны российской эстрады долгие годы является предметом самых горячих обсуждений как поклонников таланта певицы, так и хейтеров.

В последнее время не даёт общественности покоя тот факт, что Алла Пугачёва снова резко и эффектно помолодела. Причём даже при ближайшем рассмотрении признать, что ей уже 72, невозможно.

В чем секрет её неувядающей молодости, попытался объяснить пластический хирург Тимур Хайдаров.

В эфире канала "Алёна, блин!" он посоветовал не хейтить Пугачёву за желание оставаться молодой и красивой и не "сокрушаться" по поводу её "убитого пластикой здоровья":

"Про здоровье человека знает только его лечащий врач. И любые спекуляции, и предположения как минимум неэтичны, — сказал звёздный хирург. — Человека к операции специально готовят. Есть, наконец, биохакинг. Грубо говоря, это чип красоты и здоровья. Возможно, она прибегла к этой истории".

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

Процедура биохакинга заключается во вживлении под кожу особого чипа — крошечного приспособления, которое "умеет" насыщать организм полезными веществами и избавлять от проблем. В том числе и возрастных.

Хайдаров — а он человек по части индустрии красоты опытный — уверен: через несколько лет в России начнётся "биохакинговый" бум.

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