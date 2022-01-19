Друг о домашних сбережениях Градского: "Не в банке, а под подушкой"

Приятель Александра Градского заявил, что маэстро прятал "под подушкой" в столичной квартире около 300 млн рублей.

По словам друга Градского продюсера Евгения Морозова, автор хита "Как молоды мы были" питал страсть к денежному накопительству.

"Насколько я знаю, в его московской квартире лежало под подушкой 300 миллионов рублей. Не в банке, а под подушкой. Интересно, что стало с этими деньгами", — цитирует слова Морозова "Комсомольская правда".

Продюсер заявил, что в шоу "Голос" Градскому платили 10 млн рублей в месяц.

"А сколько он лет в "Голосе" сидел? Около 10 лет. Вот и накопил. Он же особо и не тратился никогда, жил в достатке, но деньгами не швырялся", — рассказал приятель народного артиста РФ.

Морозов не исключает, что вдова музыканта инсценировала ограбление, чтобы не делить деньги со старшими детьми покойного супруга.

16 января на Марину Коташенко напали трое злоумышленников, подстроив ДТП на трассе. Преступники заставили вдову Градского отвезти их в особняк, где забрали у неё 100 млн. рублей. Деньги женщина хранила в сумке в своей спальне.

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