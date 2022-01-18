Адвокат Добровинский об ограблении жены Градского: "Ничего не должна возвращать"

Адвокат Александр Добровинский в беседе с Pravda.Ru прокомментировал слова друга Градского о том, что вдове музыканта половину из похищенных 100 миллионов придётся отдать взрослым детям Градского.

Три человека сидели в засаде

Адвокат, руководитель московской коллегии адвокатов "Александр Добровинский и партнёры" не разделяет распространённую точку зрения о том, что вдова Александра Градского якобы инсценировала своё ограбление с целью вывести деньги из наследственной массы.

Юрист отметил, что выводы нужно делать, исходя из показаний, которые Марина Коташенко дала правоохранительным органам, а не из того, что пишут в СМИ. При этом Добровинский не сомневается, что скоро полиция докопается до истины.

"Мы не знаем деталей, мы не знаем время, мы не знаем, как выглядели люди, что произошло. На самом деле, восстановить всё очень легко, потому что если три человека сидели в засаде, у них были телефоны, то восстановить их передвижение и её тоже по телефонам — это совершенно элементарно с точностью до 3-4 метров. И сразу всё станет ясно. Я думаю, что эти люди будут очень скоро арестованы и дадут показания", — выразил свою точку зрения адвокат.

Почему Марина всё должна потерять?

Добровинский скептически оценил высказывания приятеля Александра Градского журналиста Андрея Караулова о том, вдова артиста останется без всего.

"Адвокаты скажут: мол, после смерти Градского деньги перешли жене на ответственное хранение, а она не сохранила. Вдову разденут, точнее, уже раздели. Деньги-то не её были. Так вот, Марина в этой истории потеряет всё", — заявил ранее Караулов в своём YouTube-канале.

Добровинский назвал Андрея Караулова, которого хорошо знает, "юридически девственным" человеком.

"Почему Марина всё должна потерять, мне непонятно… Почему её должны раздеть? В буквальном смысле слова или фигуральном?" — задаётся вопросом юрист.

Деньги фигурировали в завещании?

Адвокат обращает внимание на то, что речь идёт о наличных средствах, которые трудно поддаются подсчёту в деле наследования имущества.

"Дело заключается в том, что это были наличные деньги. Наличные деньги (самый большой вопрос) фигурировали в завещании? Или они не фигурировали в завещании? Если они фигурировали в завещании и их украли, это одно, это похищение. Она ничего не должна возвращать. Если они не фигурировали в завещании, тем более она ничего не должна возвращать. Потому что доказать, сколько там было денег на самом деле, очень сложно, и откуда взялись эти деньги — тоже сложно", — объяснил адвокат.

Напомним, что 16 января вдова Александра Градского Марина Коташенко написала заявление в полицию о том, что на неё напали вооружённые люди в масках и заставили её отвезти их к себе домой. В особняке женщины они забрали 100 млн рублей.

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