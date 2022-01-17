Стали известны детали ограбления вдовы Градского: "Трасса утыкана видеокамерами"

Вдова Градского Марина Коташенко рассказала о вооружённых грабителях, которые забрали у неё 100 млн. рублей.

Александр Градский умер осенью прошлого года. 41-летняя женщина после смерти супруга стала лёгкой добычей злоумышленников.

В воскресенье Марина Коташенко обратилась с заявлением в полицию. Она рассказала, что из её дома в Подмосковье вынесли 100 млн рублей.

"Комсомольская правда" приводит хронику криминальных событий.

Примерно в 12:30 Марина Коташенко отправиласт на автомобиле"Лексус" из особняка в посёлке "Глаголево Парк". На ЦКАД женщина попала в ДТП: в неё врезался автомобиль. Как только машина остановилась, в салон к ней сели трое вооружённых мужчин в масках. Неизвестные потребовали от вдовы Градского отвезти их в её особняк в закрытый посёлок в "Глаголево Парк".

Катушенко объяснила, что преступники требовали, чтобы она отдала им деньги. Под прицелом пистолета Катушенко выполнила требование нападавших. В спальне под кроватью женщины лежала сумка со ста миллионами рублей.

Как только деньги оказались в руках злоумышленников, они потребовали везти их по Киевскому шоссе в сторону Апрелевки. В какой-то момент ей приказали остановиться. Бандиты, по словам женщины, пересели в белый "Мерседес" и скрылись.

Катушенко обратилась в полицию лишь около 19.00. Такое промедление вдова музыканта объясняет тем, что находилась в состоянии шока.

Стражи порядка установили номер автомобиля преступников. Машина зарегистрирована на уроженца Северного Кавказа.

"Не исключено, что машина была предварительно угнана и через какое-то время брошена. Преступники ведь знали, что вся трасса М-3 утыкана видеокамерами", — цитирует слова источника КП.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.