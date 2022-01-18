Жорин озвучил убедительную версию ограбления вдовы Градского

Звёздный адвокат Сергей Жорин не сомневается, что дело об ограблении вдовы Градского будет скоро раскрыто.

Юрист уверен, что версия о том, что ограбление было способом вывести деньги из наследственной массы представляется ему наиболее убедительной.

Адвокат отметил, что наличные очень сложно учесть, когда приходит время делить наследство.

"Ну откуда знают все наследники, сколько наличных было на момент смерти у покойного? Об этом знает в лучшем случае какая-то часть, люди, которые, допустим, с ним проживали. Вот, умер человек, они открыли гардероб — оп! А там какая-то часть денег. Гипотетически они могут эти деньги присвоить себе в надежде, что об этом не узнают другие наследники", — цитирует слова Сергея Жорина Пятый канал.

Юрист объяснил, что наличные средства нередко становятся объектом махинаций.

Напомним, 16 января вдова Александра Градского Марина Коташенко заявила, что на неё напали неизвестные, заставили её отправиться вместе с ними домой, где присвоили себе 100 млн. рублей, которые женщина хранила в сумке в своей спальне. После инцидента стали множится слухи об инсценировке преступления.

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