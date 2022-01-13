Публика привыкла видеть Григория Лепса стильно одетым. 59-летний певец разделся до трусов и ошарашил фанатов своим видом.
Григорий Лепс, который недавно развёлся с женой, разместил в своём Instagram-аккаунте серию снимков. На первом фото Григорий выглядит вполне привычно, а вот на других фото он предстал в одних семейных трусах и со странной причёской.
Исполнитель хита "Рюмка водки на столе объяснил свой необычный облик.
"Фрагменты новой фотосессии", — подписал фотографии Лепс.
Подписчиков вид кумира несколько обескуражил.
"Ну всё, аминь!";
"Ну, раздеваться не нужно было
"Образ индейца?!" — писали фолловеры под снимками артиста.
Преданные фанаты Лепса и в новом образе нашли певца обворожительным.
"Ого! Шикарная смена имиджа. Но как-то мало бэкстейджа и где все огненные фото! Я ради такого контента и плачу за инет", — писали поклонники артиста.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Михаил Зеленский, первое лицо программы "Прямой эфир" на ТК "Россия 1", скончался во время отдыха в Доминикане.