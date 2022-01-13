Вид полуобнажённого Лепса напугал поклонников

Публика привыкла видеть Григория Лепса стильно одетым. 59-летний певец разделся до трусов и ошарашил фанатов своим видом.

Григорий Лепс

Григорий Лепс, который недавно развёлся с женой, разместил в своём Instagram-аккаунте серию снимков. На первом фото Григорий выглядит вполне привычно, а вот на других фото он предстал в одних семейных трусах и со странной причёской.

Исполнитель хита "Рюмка водки на столе объяснил свой необычный облик.

"Фрагменты новой фотосессии", — подписал фотографии Лепс.

Подписчиков вид кумира несколько обескуражил.

"Ну всё, аминь!"; "Ну, раздеваться не нужно было "Образ индейца?!" — писали фолловеры под снимками артиста.

Григорий Лепс

Преданные фанаты Лепса и в новом образе нашли певца обворожительным.

"Ого! Шикарная смена имиджа. Но как-то мало бэкстейджа и где все огненные фото! Я ради такого контента и плачу за инет", — писали поклонники артиста.

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