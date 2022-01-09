Лазарев показал, как "релаксирует" в Турции с детьми и мамой

Лазарев поделился снимками с семейного отдыха в райском уголке планеты. Певец отправился в Белек, взяв с собой маму и детей.

Дети Сергей Лазарева

Сергей Лазарев поделился с поклонниками солнечными фотографиями из Турции.

Финалист "Евровидения" нашёл время, чтобы побыть с самыми близкими людьми. Для родственного общения он выбрал сказочный турецкий берег.

На залитых солнцем фото музыкант обнимает маму Валентину. На остальных снимках запечатлены его дети — семилетний Никита и трёхлетняя Анна.

Сергей Лазарев с мамой

"Прекрасный семейный отдых был в Турции! Успел и концерт дать и немного релакснуть! Чудесная зима", — написал под фотографиями артист.

Подписчики оценили его курортный контент.

"Какие фото потрясающие. Вы так много успеваете! Лучший мотиватор"; "Фото просто шикарное, особенно Анечка, в остальном рады что этот год так хорошо для вас начался. Маме только долгое лето", — писали фолловеры под постом исполнителя.

Сергей Лазарев никогда не был официально женат, но при этом у него есть двое маленьких детей: сын Никита и дочь Анна. Лазарев признавался, что его дети появились на свет с помощью суррогатной матери.

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