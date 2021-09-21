Звезда "Дома-2" Ольга Бузова вчера хвасталась, что отправилась отдыхать в Турцию. Оказалось, что поющая ведущая наслаждается пляжным отдыхом в компании Сергея Лазарева.
Знаменитость опубликовала в своём Instagram-аккаунте фотографию с морского побережья. На снимке Ольга запечатлена в купальнике морковного цвета, поверх которого накинута белая рубаха. Звезда соблазнительно оголила плечо. Рядом с Ольгой — певец Сергей Лазарев в цветастых шортах.
"Твоя любовь это так красиво", — написала Бузова под совместным снимком с исполнителем, отметив аккаунт Лазарева.
Публика растерялась, глядя на такой неожиданный союз.
"Только не говорите что они вместе";
"Оставь Серёжу в покое";
"Когда успела эта любовь расцвести, интересно?";
"Ого, неожиданно";
"Какая красивая пара";
"Интересно, известные люди договариваются, когда встречаются в других странах или это случайность?" — спрашивали фолловеры под загадочным постом Бузовой.
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