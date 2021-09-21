"Оставь Серёжу в покое": Бузова отдыхает с Сергеем Лазаревым в Турции

Звезда "Дома-2" Ольга Бузова вчера хвасталась, что отправилась отдыхать в Турцию. Оказалось, что поющая ведущая наслаждается пляжным отдыхом в компании Сергея Лазарева.

Знаменитость опубликовала в своём Instagram-аккаунте фотографию с морского побережья. На снимке Ольга запечатлена в купальнике морковного цвета, поверх которого накинута белая рубаха. Звезда соблазнительно оголила плечо. Рядом с Ольгой — певец Сергей Лазарев в цветастых шортах.

"Твоя любовь это так красиво", — написала Бузова под совместным снимком с исполнителем, отметив аккаунт Лазарева.

Публика растерялась, глядя на такой неожиданный союз.

"Только не говорите что они вместе"; "Оставь Серёжу в покое"; "Когда успела эта любовь расцвести, интересно?"; "Ого, неожиданно"; "Какая красивая пара"; "Интересно, известные люди договариваются, когда встречаются в других странах или это случайность?" — спрашивали фолловеры под загадочным постом Бузовой.

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